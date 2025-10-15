Брюссельская капуста и другие лучшие замороженные овощи для поддержания давления

Замороженная брюссельская капуста. Амбразия Саблетт, магистр наук, зарегистрированный диетолог, рекомендует покупать эту капусту, так как она содержит много клетчатки, железа, витамина К и калия. Эти вещества поддерживают здоровье сердца и регулируют давление. Учёные также связывают рацион с высоким содержанием крестоцветных овощей со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Замороженный шпинат. Он содержит большое количество калия и магния. Эти минералы связаны со снижением кровяного давления. Кроме того, исследования показывают, что богатые пищевыми нитратами овощи типа шпината значительно снижают артериальное давление у здоровых взрослых и у людей с гипертонией.