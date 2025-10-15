Брюссельская капуста и другие лучшие замороженные овощи для поддержания давления

Брюссельская капуста и другие лучшие замороженные овощи для поддержания давленияВот что стоит добавить в рацион
Замороженная брюссельская капуста. Амбразия Саблетт, магистр наук, зарегистрированный диетолог, рекомендует покупать эту капусту, так как она содержит много клетчатки, железа, витамина К и калия. Эти вещества поддерживают здоровье сердца и регулируют давление. Учёные также связывают рацион с высоким содержанием крестоцветных овощей со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Замороженный шпинат. Он содержит большое количество калия и магния. Эти минералы связаны со снижением кровяного давления. Кроме того, исследования показывают, что богатые пищевыми нитратами овощи типа шпината значительно снижают артериальное давление у здоровых взрослых и у людей с гипертонией.
Замороженная брокколи. Она может похвастаться витамином С, клетчаткой и антиоксидантами, которые улучшают здоровье сердца и сосудов.
Замороженная цветная капуста. Это прекрасный источник клетчатки и витамина С, которые помогают поддержать работу сердечно-сосудистой системы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.