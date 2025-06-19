Брюссельская капуста и другие противовоспалительные продукты

Брюссельская капуста. В ней содержатся каротиноиды, клетчатка, витамин С, флавонолы и глюкозинолаты. Всё это — соединения с противовоспалительными свойствами.

Краснокочанная капуста. Она содержит довольно много антоцианов. Эти соединения связаны со снижением вероятности развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, могут предотвращать возникновение болезни Паркинсона.

Ягоды. Они наполнены такими противовоспалительными веществами, как антоцианы, флаванолы и фенольные кислоты.

Кофе. В нём есть кофеин, хлорогеновая и кофейная кислоты. Эти соединения обладают антиоксидантным потенциалом.