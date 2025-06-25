Брюссельскую капусту назвали лучшим овощем для снижения холестерина

Брюссельскую капусту назвали лучшим овощем для снижения холестеринаИ на это есть сразу несколько причин
Брюссельская капуста обладает следующими полезными для уровня холестерина в крови веществами.
Растворимая клетчатка. Из 1/2 чашки брюссельской капусты вы получите 4 г клетчатки, из которых 2 г - растворимая. По данным Национальной ассоциации липидов, добавление в рацион всего 5–10 г растворимой клетчатки в сутки из овощей поможет снизить уровень вредного холестерина на 5–11 пунктов минимум.
Антиоксиданты. Естественным образом в организме человека вырабатываются свободные радикалы, но если их не контролировать, то они приводят к развитию окислительного стресса. То есть к фактору риска развития болезней сердца. Антиоксиданты помогают нейтрализовать это окислительное повреждение. В больших количествах их можно получить из брюссельской капусты.
Результаты одного исследования показывают, что употребление большего количества крестоцветных овощей снижает вероятность развития атеросклероза. В этом исследовании у женщин, которые ели больше всего таких овощей (это было эквивалентно более чем половине чашки сырой брюссельской капусты), риск появления специфического маркера атеросклероза был ниже на 46% чем у тех, кто потреблял крестоцветных овощей меньше всего (менее четверти чашки в день).
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