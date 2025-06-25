Брюссельскую капусту назвали лучшим овощем для снижения холестерина

Брюссельская капуста обладает следующими полезными для уровня холестерина в крови веществами.

Растворимая клетчатка. Из 1/2 чашки брюссельской капусты вы получите 4 г клетчатки, из которых 2 г - растворимая. По данным Национальной ассоциации липидов, добавление в рацион всего 5–10 г растворимой клетчатки в сутки из овощей поможет снизить уровень вредного холестерина на 5–11 пунктов минимум.

Антиоксиданты. Естественным образом в организме человека вырабатываются свободные радикалы, но если их не контролировать, то они приводят к развитию окислительного стресса. То есть к фактору риска развития болезней сердца. Антиоксиданты помогают нейтрализовать это окислительное повреждение. В больших количествах их можно получить из брюссельской капусты.