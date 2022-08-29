Будет ли щетина расти быстрее, если часто бриться? И другие глупости, в которые все верят

Наверняка вы много раз слышали утверждения о человеческом теле, о которых пойдёт речь ниже. Но все они на самом деле - обычные мифы и не более того.

Многие считают, что бритьё бороды или другой части тела делает волосы в этом месте более тёмными и густыми. Это утверждение опровергли учёные ещё в 1928 году. Волоски на побритой части, как нам кажется, становятся жёстче и темнее, потому что во время бритья на самом деле удаляется не весь волос, а его часть. При этом волос более жёсткий и густой именно у его основания, а отрастать он начинает как раз от основания. Со временем под воздействием разных внешних факторов эти волоски начнут выглядеть так же, как и раньше.

Дети иногда думают, что кровь голубого цвета (потому что вены выглядят голубыми). Но она красная, и такой её делает особая молекула под названием «гемоглобин». Это вещество помогает крови переносить кислород по всему организму, и оно содержит много железа. Но почему тогда вены у нас не красные? Связано это с тем, что вены поглощают все цвета, кроме голубого, и отражают лишь его.

В школе рассказывают ученикам о том, что способность сворачивать язык - это наследственная черта. На самом деле это не так. Эту теорию опроверг в 1952 году генетик Филип Мэтлок.

Также, возможно, вы встречали изображение языка, согласно которому каждая его часть может ощущать лишь определённые вкусы. Это всё неправда. Возник этот миф из-за искажения результатов исследования, которое провёл учёный Дэвид П. Хениг. В действительности все области языка содержат специальные рецепторы, и все эти рецепторы перемешаны.

Наверняка вы слышали, что в экстремальной ситуации (когда нет воды) можно пить мочу, поскольку она стерильна. Но это не так. На самом деле пить мочу вообще нельзя ни при каких обстоятельствах. Исследования доказывают, что даже у здоровых людей в моче всё ещё есть различные бактерии.

В детстве вам точно говорили, что глотать жвачку опасно. Однако учёные утверждают, что на самом деле не произойдёт ничего страшного, если вы случайно проглотите жевательную резинку. Она в любом случае будет выведена из вашего организма вместе с другими отходами.

Многие из нас считают, что если мы какое-то время будем находиться на холоде в лёгкой одежде, то обязательно простудимся. Да, если вы долгое время будете стоять на холоде, то в организме могут начаться сбои. Но грипп и простуда - это всё-таки другое. Дело в том, что эти болезни вызываются вирусами, поэтому единственный способ подхватить их, - контактировать с кем-то, у кого есть эти вирусы.

Некоторые боятся ставить прививку от гриппа, поскольку считают, что заразятся вирусом гриппа и заболеют. Но такие люди просто плохо понимают, как создаются вакцины. Производят вакцины из полностью мёртвой или очень ослабленной формы возбудителя болезни. Это значит, что из-за вакцины вы точно не заболеете тем, от чего прививаетесь, потому что части патогена в ней не способны воспроизводиться или заражать ваши клетки.