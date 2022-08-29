Будет ли щетина расти быстрее, если часто бриться? И другие глупости, в которые все верят

Будет ли щетина расти быстрее, если часто бриться? И другие глупости, в которые все верятЕсть множество мифов, связанных с работой человеческого организма
Наверняка вы много раз слышали утверждения о человеческом теле, о которых пойдёт речь ниже. Но все они на самом деле - обычные мифы и не более того.
Многие считают, что бритьё бороды или другой части тела делает волосы в этом месте более тёмными и густыми. Это утверждение опровергли учёные ещё в 1928 году. Волоски на побритой части, как нам кажется, становятся жёстче и темнее, потому что во время бритья на самом деле удаляется не весь волос, а его часть. При этом волос более жёсткий и густой именно у его основания, а отрастать он начинает как раз от основания. Со временем под воздействием разных внешних факторов эти волоски начнут выглядеть так же, как и раньше.
Дети иногда думают, что кровь голубого цвета (потому что вены выглядят голубыми). Но она красная, и такой её делает особая молекула под названием «гемоглобин». Это вещество помогает крови переносить кислород по всему организму, и оно содержит много железа. Но почему тогда вены у нас не красные? Связано это с тем, что вены поглощают все цвета, кроме голубого, и отражают лишь его.
В школе рассказывают ученикам о том, что способность сворачивать язык - это наследственная черта. На самом деле это не так. Эту теорию опроверг в 1952 году генетик Филип Мэтлок.
Также, возможно, вы встречали изображение языка, согласно которому каждая его часть может ощущать лишь определённые вкусы. Это всё неправда. Возник этот миф из-за искажения результатов исследования, которое провёл учёный Дэвид П. Хениг. В действительности все области языка содержат специальные рецепторы, и все эти рецепторы перемешаны.
Наверняка вы слышали, что в экстремальной ситуации (когда нет воды) можно пить мочу, поскольку она стерильна. Но это не так. На самом деле пить мочу вообще нельзя ни при каких обстоятельствах. Исследования доказывают, что даже у здоровых людей в моче всё ещё есть различные бактерии.
В детстве вам точно говорили, что глотать жвачку опасно. Однако учёные утверждают, что на самом деле не произойдёт ничего страшного, если вы случайно проглотите жевательную резинку. Она в любом случае будет выведена из вашего организма вместе с другими отходами.
Многие из нас считают, что если мы какое-то время будем находиться на холоде в лёгкой одежде, то обязательно простудимся. Да, если вы долгое время будете стоять на холоде, то в организме могут начаться сбои. Но грипп и простуда - это всё-таки другое. Дело в том, что эти болезни вызываются вирусами, поэтому единственный способ подхватить их, - контактировать с кем-то, у кого есть эти вирусы.
Некоторые боятся ставить прививку от гриппа, поскольку считают, что заразятся вирусом гриппа и заболеют. Но такие люди просто плохо понимают, как создаются вакцины. Производят вакцины из полностью мёртвой или очень ослабленной формы возбудителя болезни. Это значит, что из-за вакцины вы точно не заболеете тем, от чего прививаетесь, потому что части патогена в ней не способны воспроизводиться или заражать ваши клетки.
Существует мнение, что волосы и ногти недавно умерших людей продолжают расти. Волосы и ногти умершего действительно становятся длиннее даже спустя несколько дней после его смерти. Но причина здесь в другом: после смерти человека кожа вокруг ногтей и вокруг головы просто сжимается по мере того, как тело теряет воду. Поэтому кажется, будто ногти и волосы стали длиннее.
Многие пытаются очистить организм при помощи лекарственных трав и других средств. Но наука утверждает, что не существует никаких методов, которые были бы способны улучшить или заменить естественные системы детоксикации в организме. То есть лёгкие, почки, печень.
В детстве наверняка вам говорили, что если много хрустеть пальцами, то это приведёт к артриту. Но это вовсе не так, и подтверждают данный факт многочисленные исследования. Более того, даже те, у кого уже есть артрит, всё равно могут хрустеть пальцами, так как это не повлияет на их болезнь.
Чувств у человека в действительности не пять, а больше. Например, есть ещё вестибулярная система, которая помогает удерживать равновесие. Кроме того, кожа способна воспринимать не только прикосновение, но и температуру, боль, проприоцепцию (то есть способность тела ощущать его движение и положение). Всего у человека можно насчитать от девяти до 33 чувств.
Существует миф, что при прикосновении к лягушке могут появиться бородавки. Невозможно это по той причине, что бугорки на коже лягушек - это железы, а бородавки возникают чаще всего из-за различных вирусов (например, вирус папилломы человека).
Вы точно слышали, что человек использует в жизни обычно всего 10 % мозга. На саамом деле это не так: каждый человек всегда пользуется 100 % своего мозга.
Утверждение о том, что сразу после еды нельзя идти купаться, - это тоже миф. В действительно вероятность утонуть от судорог, если вы пойдёте плавать после приёма пищи, практически нулевая. В то же время если вы за полчаса до купания выпьете алкоголь, то это почти наверняка приведёт к смерти. Всё дело в том, что интоксикация считается одной из главных причин утопления во всём мире.
В холодную погоду многие надевают шапку, так как считают, что голова теряет больше тепла, чем тело. Но это тоже миф. Связан он с тем, что на лице кожа имеет просто больше рецепторов, поэтому более чувствительна к холоду.
В фильмах часто можно увидеть сцену, когда врачи при помощи дефибриллятора и разряда тока возвращают к жизни человека. В реальной жизни медицинские работники так не делают, потому что дефибрилляторы бесполезны для тех, у кого остановилось сердце. Используются они только для того, чтобы восстановить нормальный ритм сердца, если оно бьётся нерегулярно.
Можно ли будить лунатиков? Существует мнение, что если разбудить человека, который ходит во сне, то он может умереть. К счастью, это всего лишь миф.
Возможно, вы видели в интернете фотографии, на которых человек каким-то образом согнул большой палец так, что достал им до запястья, или каким-то необычным образом изогнул своё тело. Но это вовсе не означает, что у таких людей больше суставов. На самом деле людей, отличающихся повышенной гибкостью, характеризуют как тех, кто имеет повышенную слабость суставов. Таких людей - 10-25 % от всего населения планеты. У них либо кости неправильной формы, либо очень рыхлые связки.
Есть большое количество мифов, связанных с диетами для похудения. Например, считается, что для избавления от лишних килограммов нужно есть как можно меньше углеводов. Но углеводы - это на самом деле форма энергии, в которой тело нуждается. В действительности существует не так уж много продуктов, которые вы не можете есть во время похудения.
Существует мнение, что морковь - чудодейственный овощ для зрения, который помогает видеть в темноте. Это неправда. Да, морковь полезна для зрения, но ночью благодаря ему вы точно видеть не сможете.
Ещё одно распространённое заблуждение о еде состоит в том, что индейка вызывает сонливость из-за аминокислоты триптофана. В действительности это вещество входит состав практически любого мяса и даже сыров, соевых бобов, некоторых семян. При этом после индейки клонить вас в сон будет по другой причине: организму нужно просто очень много энергии, чтобы расщепить жиры, углеводы, крахмал.
В спортзале вы могли слышать мнение, что мышцы могут превратиться в жир, если не продолжать тренироваться. Но на самом деле жир и мышцы - это два совершенно разных типа тканей. Поэтому один тип никак не может превратиться в другой.
Детям нередко говорят, что им пить кофе нельзя, иначе это замедлит их рост. Но это тоже миф.
Существует также миф, что зависимость человека от чего-либо, - это его выбор. Однако отвечает за всё это на самом деле мозг, а его учёные пока исследовали очень плохо. Если мозг сталкивается с веществом, обладающим необходимыми ему химическими свойствами, он может быть перепрограммирован на тягу к этому веществу. Также специалисты обнаружили, что привыкание вызвать может не обязательно наркотик. Определённую роль часто в этом играет тот факт, что некоторые люди больше склонны к появлению зависимости, чем другие.
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