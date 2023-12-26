Будьте осторожны: эти травмы вы можете получить в праздники

Будьте осторожны: эти травмы вы можете получить в праздникиВот чего стоит опасаться
Врачи обнаружили, что в зимние праздники возрастает риск перелома полового члена. И это не единственное, что может вас настигнуть в этот период.
По словам доктора Николаоса Пиргидеса из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана, при переломе члена мужчина ощущает сильную боль, хруст, быструю потерю эрекции. Далее образуются сильный отёк и кровоподтёки. Зачастую такая травма случается, когда люди занимаются бурным сексом. Результаты одного исследования показали, что с 2005 года в Германии число случаев перелома члена увеличилось бы на 43%, если бы каждый день в году был похож на Рождество. Кроме того, вероятность сломать член повышается в выходные дни и в летние каникулы.
Рождественские ёлки. Каждый год примерно 1000 британцев получают травмы, когда украшают ёлку. И прежде чем вставать на лестницу или стул, чтобы дотянуться до верхушки дерева, проверьте их устойчивость.
Гирлянды. Оказывается, в период с 1997 по 2021 год от удара током умерли 26 человек. А случилось это из-за того, что они забыли выключить гирлянду и начали поливать живую ёлку.
Травмы при приготовлении индейки. Почти 50% жителей Великобритании получают различные травмы во время приготовления праздничных блюд. К примеру, каждый 10-й человек получает ожоги, а каждый 5-й — порезы, когда готовит овощи.
Пробки от шампанского. Если пробка из бутылки попадёт вам в глаз, то это может привести к травме глазного яблока, отрыву сетчатки.
Проглоченные безделушки. Внимательно следите за детьми, поскольку они часто глотают мелкие предметы. Особенно опасны для них батарейки-таблетки. Связано это с тем, что слюна вступает с ними в реакцию и образует вещество, обжигающее горло или желудок.
Болезни сердца. Согласно данным одного из американских исследований, в округе Лос-Анджелес в январе и декабре умирают на 1/3 больше людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем с июня по сентябрь. Максимальный уровень смертности при этом наблюдается в Рождество, Новый год, день вручения подарков.
Травмы из-за Санты-Клауса. Подобное случается редко. Тем не менее известно, что в 2007-2016 годы трое детей неудачно упали с колен Санты, а ещё один получил травму из-за того, что убегал от Санта-Клауса.
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