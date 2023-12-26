Будьте осторожны: эти травмы вы можете получить в праздники

По словам доктора Николаоса Пиргидеса из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана, при переломе члена мужчина ощущает сильную боль, хруст, быструю потерю эрекции. Далее образуются сильный отёк и кровоподтёки. Зачастую такая травма случается, когда люди занимаются бурным сексом. Результаты одного исследования показали, что с 2005 года в Германии число случаев перелома члена увеличилось бы на 43%, если бы каждый день в году был похож на Рождество. Кроме того, вероятность сломать член повышается в выходные дни и в летние каникулы.

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Гирлянды. Оказывается, в период с 1997 по 2021 год от удара током умерли 26 человек. А случилось это из-за того, что они забыли выключить гирлянду и начали поливать живую ёлку.

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