Будьте осторожны: как бег может навредить вам

Будьте осторожны: как бег может навредить вамВас может ожидать пять неприятных последствий
Пробежка действительно полезна как для тела, так и для психики. Но, как и любой вид деятельности, бег способен навредить. Вот что вам нужно об этом знать.
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Как отмечает WebMD, бег улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, сон, память, увеличивает количество энергии, повышает настроение. Но может он и навредить.
Доктор Мэтт Таннеберг перечислил опасности, с которыми вы можете столкнуться при беге.
Быстрый износ суставов. Несмотря на качественную обувь и одежду, некоторых последствий бега сложно избежать. При беге суставы изнашиваются быстрее, этот вид деятельности вообще создаёт сильный стресс для нижних конечностей, из-за чего со временем может произойти дегенерация стоп, лодыжек, коленей, бёдер.
Травмы. Даже если вы бегаете вы недолго, вы всё равно можете получить травму. Особенно высок у вас риск повредить мягкие ткани (чаще всего - мышечные) нижних конечностей.
Травмы из-за чрезмерной нагрузки. Чаще всего в этом случае возникают такие виды травм, как подошвенный фасцит, «расколотая голень», «колено бегуна». Связаны эти травмы прежде всего - с воспалением, которое поражает сухожилия.
Перетренированность. Вы рискуете таким образом перегрузить мышцы, сухожилия, связки.
Мышечный дисбаланс. Благодаря бегу развивается мускулатура туловища, нижних конечностей. Из-за того, что при беге не затрагиваются мышцы в верхней части тела, у человека появляется больше шансов получить травму.
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