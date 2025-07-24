Булгур назвали лучшим цельным зерном для снижения кровяного давления

Содержит минералы для контроля давления. В булгуре есть калий и магний. Исследования показывают, что добавки с магнием снижают кровяное давление, особенно у людей с дефицитом магния или неконтролируемой гипертонией.

Богат растворимой клетчаткой. Она играет главную роль в регуляции артериального давления. Клетчатка снижает уровень холестерина в крови и нормализует уровень глюкозы в крови. Из одной чашки варёного булгура вы получите около 8 г этого вещества.