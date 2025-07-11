Бульон и не только: в этих продуктах белка меньше, чем вы думали

Арахисовое масло. На две столовые ложки этого масла приходится 8 г белка и 200 ккал. При этом арахис содержит также клетчатку и полезные жиры.

Обычный йогурт. В греческом йогурте белка содержится почти в два раза больше, чем в простом: 17,3 г против 8,92 г в порции на 170 мл.

Некоторые протеиновые батончики и закуски. Многие такие батончики содержат всего несколько граммов белка на порцию. Проверяйте, чтобы в них было не менее 12 г протеина.

Смузи. При их покупке выбирайте такие, в которых много белка: 15-30 г на порцию.

Семена чиа. Они содержат большое количество минералов, витаминов, но мало белка. В 28 г этих семян всего 4,68 г протеина.