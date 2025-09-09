Бумажный фильтр и другие способы сделать утренний кофе полезнее для здоровья

Более лёгкая обжарка. Это помогает кофейным зёрнам сохранить больше полезных свойств. Часто в таком кофе также больше антиоксидантов, защищающих наши клетки от повреждений.

Качественные кофейные зёрна. Исследования показывают, что в разных зёрнах содержатся разные вещества. По возможности покупайте органические кофейные зёрна, так как их выращивают без использования вредных химикатов и пестицидов. Ещё в таком кофе больше антиоксидантов, чем в обычном.

Заварка с помощью бумажного фильтра. Согласно результатам недавнего исследования, кофе, заваренный с использованием бумажного фильтра, может быть полезнее нефильтрованного. Дело в том, что бумажные фильтры улавливают кафестол и кахвеол, которые могут повышать уровень холестерина в крови.

Специи. Корица, куркума, мускатный орех придадут кофе остроту и сделают его полезнее. Корица улучшает работу мозга и защищает от болезней сердца, куркума отличается антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, мускатный орех улучшает уровень холестерина.

Отказ от сахара. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует в день потреблять мужчинам - не более 9 чайных ложек сахара, а женщинам - не более 6 чайных ложек.