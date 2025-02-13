Быстрая прогулка, упражнения с отягощениями: как нужно заниматься спортом в 50+

Если вы будете выполнять одно или два из упражнений ниже каждый день, то будете чувствовать себя сильнее и здоровее внешне и внутренне.

Быстрая прогулка. Исследования показывают: ходьба после приёма пищи полезна. Если же вам кажется, что она стала менее эффективна или наскучила вам, попробуйте увеличить темп или интенсивность.

Упражнения с весовой нагрузкой. Примерно после 30 лет костная масса начинает уменьшаться. Упражнения с отягощениями помогут вам сохранить скелетные мышцы. Они могут включать такие виды активности, как походы на свежем воздухе, теннис, танцы, поднятие тяжестей.

Тренировки в бассейне. Они помогут, если вы не любите физические упражнения, но хотите оставаться активными. Полезны будут такие тренировки и при болях в суставах.