Бывший повар объяснил, почему паста в ресторанах такая вкусная

Лучший способ понять, готова ли паста, - попробовать её. Не стоит слишком сильно полагаться на время варки, указанное на упаковке продукта.

Чтобы паста была вкуснее, варите её на минуту-две меньше, чем al dente. Уловить этот момент можно, если попробовать её.