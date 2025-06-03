Цельное зерно в составе и другие признаки полезного для здоровья хлеба

Цельное зерно как первый ингредиент. Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог, рекомендует искать слово «цельный» перед первым ингредиентом в составе. Ищите также фразы «100% цельная пшеница» или «100% цельное зерно».

Более 3 г клетчатки. Ана Прутяну, диетолог, советует обращать внимание на хлеб, в котором содержится не менее 3 г клетчатки на ломтик. Мэнди Энрайт, сертифицированный диетолог, говорит, что это можно проверить и практическим путём: слегка сожмите буханку. Если в хлебе много клетчатки, то он должен ощущаться плотным.