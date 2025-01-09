Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 января 2025, 15:00
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Цельнозерновой хлеб оказался полезной для здоровья альтернативой обычному

Вот какие преимущества он даёт
Во многих странах мира хлеб — это основной продукт питания. Хотя часто его считают не особо полезной пищей. Эксперты при этом рекомендуют есть цельнозерновой хлеб, поскольку он помогает предотвратить развитие хронических заболеваний.
Цельнозерновой хлеб оказался полезной для здоровья альтернативой обычному
© Health Digest

Цельнозерновой хлеб в отличие от обычного белого содержит сложные углеводы. Они полезнее, так как дольше перевариваются и меньше влияют на уровень сахара в крови. Если у вас диабет, то рассмотрите варианты хлеба с низким содержанием углеводов.

Помимо этого, в цельнозерновом хлебе есть клетчатка, железо, цинк и витамины группы В, которые отсутствуют в белом. Цельнозерновые зёрна также способствуют более плавному увеличению уровня сахара в крови, что может быть полезно для сердца.

Цельнозерновой хлеб оказался полезной для здоровья альтернативой обычному
© Stefania Pelfini, La Waziya Photography/Getty Images

Некоторые другие полезные для здоровья свойства цельнозернового хлеба: это питательный источник энергии, он богат клетчаткой, снижает вероятность развития сердечных заболеваний, поддерживает здоровый вес тела, контролирует уровень сахара в крови, снижает вероятность развития диабета 2 типа.

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