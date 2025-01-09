Цельнозерновой хлеб оказался полезной для здоровья альтернативой обычному

Цельнозерновой хлеб в отличие от обычного белого содержит сложные углеводы. Они полезнее, так как дольше перевариваются и меньше влияют на уровень сахара в крови. Если у вас диабет, то рассмотрите варианты хлеба с низким содержанием углеводов.

Помимо этого, в цельнозерновом хлебе есть клетчатка, железо, цинк и витамины группы В, которые отсутствуют в белом. Цельнозерновые зёрна также способствуют более плавному увеличению уровня сахара в крови, что может быть полезно для сердца.