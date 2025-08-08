Цельнозерновые хлопья и другие продукты на завтрак, которые помогут вам опорожнить кишечник

Цельнозерновые хлопья. В них много клетчатки, которая полезна для пищеварения. Об этом сказала Сильвия Клингер, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог. Ищите при этом варианты, в составе которых цельные зёрна (пшеница, булгур, ячмень, овёс или киноа) указаны в качестве первого ингредиента и которые содержат не менее 3 г клетчатки на порцию. Также проверьте, чтобы сахара в хлопьях было не более 10 г на порцию.

Киви. Кейт Скарлата, магистр общественного здравоохранения, зарегистрированный диетолог, рекомендует их есть своим пациентам, которые страдают запорами. Стремитесь съедать по две штуки киви каждый день.

Ежевика. Из одной чашки этой ягоды вы получите 8 г полезной для пищеварения клетчатки.