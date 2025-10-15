Чай без сахара поможет вам похудеть

Низкокалорийный напиток. В чёрном, зелёном и травяном чае содержится менее 3 ккал на чашку.

Вкусовая альтернатива воде. Если хотите сделать вкус напитка интереснее, добавьте в чай лимон, мяту, корицу или свежий имбирь.

Увлажнение. Результаты одного исследования 2023 года показали, что даже кофеиносодержащие напитки вроде зелёного чая эффективно восполняют баланс жидкости при лёгком обезвоживании, как и вода.