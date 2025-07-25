Чай, газировка и не только: какие напитки стоит употреблять в самолёте, а от каких лучше отказаться

Чай и кофе. В большинстве авиакомпаний вода для приготовления этих напитков набирается в специальные баки, которые должны регулярно очищаться. Но это правило на деле соблюдается не всегда. Поэтому в воде могут накапливаться вредные бактерии. Вторая проблема заключается в кофеине, который только усиливает обезвоживание.

Алкоголь. В организме на высоте становится меньше кислорода, а спиртное только усиливает этот эффект. Из-за этого возникает нагрузка на сердце и мозг, вы можете ощутить головокружение, тошноту или тревогу. Помимо этого, алкоголь во время полёта быстрее всасывается в кровь и усиливает опьянение. И последнее: алкогольные напитки нарушают сон.