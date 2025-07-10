Чай из гибискуса поможет вам снизить кровяное давление

Некоторые работы даже демонстрируют, что чай из гибискуса столь же эффективен, как и некоторые рецептурные препараты (каптоприл).

Чай из гибискуса снижает давление за счёт того, что блокирует АПФ (ангиотензинпревращающий фермент), который вызывает сужение кровеносные сосудов и повышает давление. Кроме того, этот чай обладает антиоксидантным эффектом, действует как лёгкое мочегонное.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.