Чай оказался напитком, помогающим думать

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Чай оказался напитком, помогающим думатьЭто подтвердил эксперимент
Издание Rai Al Youm рассказало об итогах исследования учёных из Пекинского университета.
Всего в эксперименте, как сообщается в материале, приняли участие 100 человек. Перед решением задач каждый испытуемый выпивал одну чашку чая или стакан воды. Интересно, что более сложные задания успешнее выполнялись теми, что выбрал чай. Однако более лёгкие тесты решались участниками одинаково хорошо.
Кроме того, употребление чая помогло людям более настойчиво работать над второй частью заданий, а также улучшило их настроение и повысило интерес к тестам.
Итоги эксперимента опубликованы в издании Food Quality and Preference.