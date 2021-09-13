Чай оказался напитком, помогающим думать

Всего в эксперименте, как сообщается в материале, приняли участие 100 человек. Перед решением задач каждый испытуемый выпивал одну чашку чая или стакан воды. Интересно, что более сложные задания успешнее выполнялись теми, что выбрал чай. Однако более лёгкие тесты решались участниками одинаково хорошо.