Чай оказался полезен при хронической болезни почек

Во время наблюдения за добровольцами учёные зарегистрировали 5835 смертей. Из них 1823 были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Употребление до четырёх чашек чая в сутки было связано с более низкой смертностью от всех причин среди пациентов с хронической болезнью почек 1−2 стадии по сравнению с теми, кто чай не пил вообще. При этом связь между потреблением чая и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний не была значимой.