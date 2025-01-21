Чай оказался полезен при хронической болезни почек

Чай оказался полезен при хронической болезни почекОб этом говорится в статье, опубликованной в журнале Renal Failure
Во время наблюдения за добровольцами учёные зарегистрировали 5835 смертей. Из них 1823 были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Употребление до четырёх чашек чая в сутки было связано с более низкой смертностью от всех причин среди пациентов с хронической болезнью почек 1−2 стадии по сравнению с теми, кто чай не пил вообще. При этом связь между потреблением чая и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний не была значимой.
Риски смертности от всех причин также снижались, когда люди употребляли от трёх до пяти чашек чая в день. Особенно это касалось ранних стадий хронической болезни почек. При хронической болезни почек 1−2 стадии потребление на одну чашку окисленного чая в сутки связано было со снижением вероятности смерти от всех причин на 10%.
Замена одной чашки зелёного чая на одну чашку окисленного чая была связана у пациентов с 1−2 стадией хронической болезни почек с гораздо более низким риском смерти от всех причин и от болезней сердца.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.