Чай поможет укрепить ваши кости

Результаты исследования, проведённого в 2022 году с участием 3530 женщин в постменопаузе, показали: у участниц, которые каждый день пили 1-3 чашки зелёного чая, были гораздо ниже оказатели остеопении (ослабления костей) и остеопороза (снижения костной массы), чем у тех, кто не употреблял зелёный чай вообще или пил менее 1 чашки в день.

Учёные также обнаружили, что у людей с генетической предрасположенностью к употреблению большего количества чая с большей вероятностью минеральная плотность костной ткани увеличивается. Наиболее заметно это было среди людей в возрасте от 45 до 60 лет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.