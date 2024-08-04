Чай пуэр помог снизить уровень сахара в крови

Опубликовано 04 августа 2024, 10:30
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Чай пуэр помог снизить уровень сахара в кровиДля этого понадобилось всего несколько часов
Наша поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин. У тех, кто страдает диабетом 2 типа, производство этого гормона снижается. Из-за этого также у них растёт уровень глюкозы в крови.
С высоким уровнем сахара в крови можно бороться, если изменить свой рацион. Есть научные данные, показывающие, что чай пэур сильно влияет на уровень глюкозы в организме.
Для проведения исследования специалисты воспользовались информацией из английских и китайских баз данных. Было обнаружено несколько научных работ, проводившихся на мышах.
Выяснилось, что чай пуэр значительно снижает уровень сахара в крови у мышей. Кроме того, этот чай может снижать показатели сахара в крови натощак. По мнению учёных, более высокая доза этого чая действует ещё эффективнее.
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