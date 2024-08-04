Чай пуэр помог снизить уровень сахара в крови

С высоким уровнем сахара в крови можно бороться, если изменить свой рацион. Есть научные данные, показывающие, что чай пэур сильно влияет на уровень глюкозы в организме.

Для проведения исследования специалисты воспользовались информацией из английских и китайских баз данных. Было обнаружено несколько научных работ, проводившихся на мышах.