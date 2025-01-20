Чай с розмарином назвали лучшим чаем на ночь

Вот какие виды чая лучше всего пить в каждое время дня.

Утро. Лучшим вариантом станет зелёный чай. Она богат антиоксидантами и другими соединениями, которые дают преимущества для здоровья. Также он даст энергию за счёт кофеина. Пить зелёный чай можно и в середине дня. Однако избегайте его употребления натощак, поскольку кофеин увеличивает кислотность желудка, что может вызвать расстройство и изжогу.

Вечер. Чай с розмарином улучшает сон, а также не содержит кофеина.