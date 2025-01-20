Чай с розмарином назвали лучшим чаем на ночь

Чай с розмарином назвали лучшим чаем на ночьНо в разное время суток нужны разные напитки
Вот какие виды чая лучше всего пить в каждое время дня.
Утро. Лучшим вариантом станет зелёный чай. Она богат антиоксидантами и другими соединениями, которые дают преимущества для здоровья. Также он даст энергию за счёт кофеина. Пить зелёный чай можно и в середине дня. Однако избегайте его употребления натощак, поскольку кофеин увеличивает кислотность желудка, что может вызвать расстройство и изжогу.
Вечер. Чай с розмарином улучшает сон, а также не содержит кофеина.
Любое время суток. Вы можете наслаждаться когда угодно имбирным чаем, чаем из гибискуса, чаем из одуванчиков.
Стимулировать пищеварение и снизить риск возникновения изжоги поможет употребления чая перед едой или во время приёма пищи. Особенно это касается имбирного чая.
Чай натощак с утра поможет вашему организму усваивать питательные вещества и улучшить метаболизм. Это может способствовать потере веса. Также перед тренировкой особенно полезно пить зелёный чай, если вы хотите похудеть.
Примерно за час до сна можно выпить чашку чая без кофеина. Так вы уменьшите стресс и беспокойство.
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