Чай с солодкой привёл к повышению кровяного давления

Мужчина признался, что до госпитализации он каждый день в течение двух недель употреблял один-два стакана отвара солодки.

Доктор Жан-Пьер Фале из отделения неврологии Университета Макгилла предупредил, что если продукты с экстрактом корня солодки употреблять в чрезмерных количествах, то это может привести к повышению кровяного давления, задержке жидкости в организме, снизить уровень калия.

Ещё одно исследование показало наличие связи между высоким давлением и привычкой одного человека выпивать пять чашек чая с солодкой в сутки.

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