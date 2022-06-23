Чаще ли сегодня люди страдают от пищевой непереносимости, чем раньше

Чаще ли сегодня люди страдают от пищевой непереносимости, чем раньшеИли об этом просто стали больше говорить
Вообще пищевая непереносимость представляет собой реакцию организма на съеденные в нормальных количествах продукты. Причём эта реакция никак не затрагивает иммунную систему. Пищевая непереносимость отличается от аллергии тем, что при последней организм производит иммунный ответ и в результате образуются химические вещества, влияющие на сердце, желудок и дыхательную систему человека.
Встречается аллергия на яйца, пшеницу, арахис, моллюсков. При этом иногда аллергические реакции на эти продукты могут быть смертельно опасными.
Что касается пищевой непереносимости, то она может протекать по-разному. К примеру, при непереносимости лактозы у человека просто нет в организме специального фермента, который расщепляет это вещество. В итоге сначала человек сталкивается с диареей, а потом с газообразованием, вздутием живота, болью и дискомфорту в нём.
Из других примеров пищевой непереносимости - непереносимость кофеина, гистамина. Последнее вещество входит в состав красного вина, сыров крепкой выдержки, голубых сыров, помидоров, тунца, продуктов из свинины. Человек при пищевой непереносимости будет страдать от зуда, покраснения кожи, тошноты, болей в животе, головокружения, мигреней и головных болей.
Но правда ли, что сегодня пищевая непереносимость стала встречаться всё чаще? У учёных нет убедительных доказательств этого и реальных цифр. Связано это с тем, что обычно люди при таком состоянии не принимают лекарства и не обращаются за срочной медицинской помощью.
Есть лишь некоторые предположения. Например, в отчёте за 2009 год специалисты отмечают, что примерно 20 процентов населения имеют пищевую непереносимость (одну или несколько), а интернет-опрос 2020 года продемонстрировал, что это число увеличилось до 25 процентов.
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