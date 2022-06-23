Чаще ли сегодня люди страдают от пищевой непереносимости, чем раньше

Что касается пищевой непереносимости, то она может протекать по-разному. К примеру, при непереносимости лактозы у человека просто нет в организме специального фермента, который расщепляет это вещество. В итоге сначала человек сталкивается с диареей, а потом с газообразованием, вздутием живота, болью и дискомфорту в нём.

Из других примеров пищевой непереносимости - непереносимость кофеина, гистамина. Последнее вещество входит в состав красного вина, сыров крепкой выдержки, голубых сыров, помидоров, тунца, продуктов из свинины. Человек при пищевой непереносимости будет страдать от зуда, покраснения кожи, тошноты, болей в животе, головокружения, мигреней и головных болей.

Но правда ли, что сегодня пищевая непереносимость стала встречаться всё чаще? У учёных нет убедительных доказательств этого и реальных цифр. Связано это с тем, что обычно люди при таком состоянии не принимают лекарства и не обращаются за срочной медицинской помощью.

Есть лишь некоторые предположения. Например, в отчёте за 2009 год специалисты отмечают, что примерно 20 процентов населения имеют пищевую непереносимость (одну или несколько), а интернет-опрос 2020 года продемонстрировал, что это число увеличилось до 25 процентов.

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