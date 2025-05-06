Чашка кофе и другие утренние привычки, которые сжигают жир в течение всего дня

Прогулка после пробуждения. Утренний солнечный свет помогает настроить циркадный ритм. Это важно для обмена веществ. Также исследования показывают, что люди, которые выходят на яркий солнечный свет утром, имеют гораздо более низкий индекс массы тела, чем те, кто большую часть света получает в конце дня.

Воздействие холода. Для сжигания жира может быть важно погружение в холодную воду или просто холодный душ. Такой кратковременный стресс посылает организму сигнал избавиться от старых митохондрий и создать новые, здоровые. Функционирующие митохондрии играют ключевую роль в здоровом обмене веществ. Терапия холодом также увеличивает количество бурого жира, который помогает сжигать больше калорий.

HIIT-тренировки. Благодаря им ваше тело будет продолжать сжигать калории в течение дня.