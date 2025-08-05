Чашка кофе с утра и другие вещи, которые поддержат здоровье кишечника

Опубликовано 05 августа 2025, 19:301 мин.
Чашка кофе с утра и другие вещи, которые поддержат здоровье кишечникаСтарайтесь им уделять время каждый день
Заботиться о здоровье кишечника может быть непросто. Уилл Булсевич, доктор медицинских наук, магистр клинических наук, гастроэнтеролог, назвал основные правила, который он каждый день соблюдает для поддержания хорошей работы кишечника.
Наслаждайтесь утренней чашкой кофе. Вы можете добавить в напиток также растворимую клетчатку и специи. Например, корица и гвоздика отлично борются с воспалениями.
Ешьте ферментированные продукты. Попробуйте кимчи, квашеную капусту, йогурт, комбучу.
Не считайте калории — ешьте больше растительных продуктов. Такая диета может быть особенно полезна для сердца.
Разнообразьте свою тарелку. Старайтесь есть больше разных овощей, фруктов, цельнозерновых, полезных жиров, белка.
Перед сном надевайте очки, блокирующие синий свет. Это поможет вам расслабиться в конце дня и лучше выспаться.
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