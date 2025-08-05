Чашка кофе с утра и другие вещи, которые поддержат здоровье кишечника

Наслаждайтесь утренней чашкой кофе. Вы можете добавить в напиток также растворимую клетчатку и специи. Например, корица и гвоздика отлично борются с воспалениями.

Ешьте ферментированные продукты. Попробуйте кимчи, квашеную капусту, йогурт, комбучу.

Не считайте калории — ешьте больше растительных продуктов. Такая диета может быть особенно полезна для сердца.