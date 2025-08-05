Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 августа 2025, 19:30
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Чашка кофе с утра и другие вещи, которые поддержат здоровье кишечника

Старайтесь им уделять время каждый день
Заботиться о здоровье кишечника может быть непросто. Уилл Булсевич, доктор медицинских наук, магистр клинических наук, гастроэнтеролог, назвал основные правила, который он каждый день соблюдает для поддержания хорошей работы кишечника.
Чашка кофе с утра и другие вещи, которые поддержат здоровье кишечника
© Suesey Street

Наслаждайтесь утренней чашкой кофе. Вы можете добавить в напиток также растворимую клетчатку и специи. Например, корица и гвоздика отлично борются с воспалениями.

Ешьте ферментированные продукты. Попробуйте кимчи, квашеную капусту, йогурт, комбучу.

Не считайте калории — ешьте больше растительных продуктов. Такая диета может быть особенно полезна для сердца.

Чашка кофе с утра и другие вещи, которые поддержат здоровье кишечника
© Getty Images

Разнообразьте свою тарелку. Старайтесь есть больше разных овощей, фруктов, цельнозерновых, полезных жиров, белка.

Перед сном надевайте очки, блокирующие синий свет. Это поможет вам расслабиться в конце дня и лучше выспаться.

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