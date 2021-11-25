Часто болеете бронхитом и пневмонией? Скорей всего, у вас в организме дефицит цинка

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Часто болеете бронхитом и пневмонией? Скорей всего, у вас в организме дефицит цинкаОб этом сообщил врач
По словам Рыдвана Сивритепе, преподавателя кафедры внутренних болезней и доктора, если у человека недостаток цинка, то он с большей вероятностью подхватит инфекции дыхательных путей. Доказывают это и научные исследования. Подробнее - в материале издания Cumhuriyet.
Как отмечает эксперт, цинк - одно из жизненно важных веществ. Он помогает в поддержании иммунитета, роста костей, способствует защите клеток кишечника. А ещё, как показали исследования, регулярный приём цинка в виде добавок в течение более трёх месяцев уменьшает продолжительность течения инфекции дыхательных путей. Специалист добавил, что это вещество также помогает устранить кашель, боль в горле, заложенность носа.
Дефицит цинка может привести к ослаблению иммунной системы, потере веса, сложностям в обучении, заражению инфекциями дыхательных путей. Восполнить его недостаток позволяют молочные продукты, мясо, рыба.
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Источник: ИноСМИ