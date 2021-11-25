Часто болеете бронхитом и пневмонией? Скорей всего, у вас в организме дефицит цинка

Как отмечает эксперт, цинк - одно из жизненно важных веществ. Он помогает в поддержании иммунитета, роста костей, способствует защите клеток кишечника. А ещё, как показали исследования, регулярный приём цинка в виде добавок в течение более трёх месяцев уменьшает продолжительность течения инфекции дыхательных путей. Специалист добавил, что это вещество также помогает устранить кашель, боль в горле, заложенность носа.