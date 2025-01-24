Частое пользование соцсетями оказалось связано с раздражительностью

Частое пользование соцсетями оказалось связано с раздражительностьюЭто недавно обнаружили учёные
В рамках нового исследования команда учёных использовала данные двух волн проекта COVID States. Этот проект представлял собой общенациональный детерминированный веб-опрос, проведённый в период с 2 ноября 2023 года по 8 января 2024 года. Опрос включал вопросы о пользовании соцсетями и о раздражительности. Всего были проанализированы ответы 42 597 участников.
Средний возраст участников опроса составлял 46 лет. Среди респондентов 78,2% сообщили о том, что каждый день пользуются минимум одной социальной сетью. При этом частое использование таких приложений было связано с более высокими показателями раздражительности, даже после учёта факторов депрессии и тревожности.
Публикация в день нескольких постов была связана с самыми высокими уровнями раздражительности при использовании всех платформ. Причём выше всего рост этого показателя был у пользователей TikTok.
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