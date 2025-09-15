Частота походов в туалет и не только: как понять, достаточно ли воды вы пьёте

Цвет мочи тоже помогает понять, достаточно ли воды вы потребляете, но с аналогичными ограничениями. Чтобы узнать наверняка, пользуйтесь сразу несколькими методами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.