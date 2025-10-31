Фитнес и здоровье
Частые болезни и другие признаки, что в вашей жизни слишком много тренировок

Больше физических упражнений не всегда значит лучше. Чрезмерные нагрузки создают стресс для организма, а это уже скорее плохо, чем хорошо. Вот несколько признаков, что вы, скорее всего, слишком много тренируетесь и пора снизить темп.
Высокий риск травм. Это признак того, что человек тренируется слишком много. Также травмы могут возникнуть из-за неправильной техники выполнения упражнений или резкого увеличения интенсивности.

Частые болезни. Перенапряжение и чрезмерные тренировки без достаточного времени на восстановление могут ослабить иммунитет и ухудшить иммунный ответ. Перетренированные спортсмены больше подвержены риску развития простуд, респираторных инфекций и других заболеваний.

Трудности со сном. Сон необходим для восстановления после физических нагрузок, а регулярные занятия спортом улучшают качество сна. Но чрезмерные нагрузки могут нарушить сон из-за повышенного уровня кортизола , гормона стресса. Исследования показывают, что у перетренировавшихся спортсменок по утрам выше уровень кортизола и менее качественный сон.

Проблемы с прогрессированием. Если вы не замечаете улучшения выносливости, силы или других показателей, это может означать, что вы переусердствовали.

Сильная мышечная боль или ломота. Если боль после физических упражнений настолько сильная, что мешает вам вести повседневную жизнь, то, возможно, вы перетренировались. Чтобы избежать этого, выбирайте упражнения, соответствующие вашему уровню физической подготовки, а затем постепенно увеличивайте их интенсивность.

Нездоровая потеря веса. Слишком быстрое снижение массы тела - обычно более 900 г в неделю - может указывать на перегрузку. Особенно если это сопровождается другими симптомами: усталостью, медленным восстановлением, перепадами настроения, частыми болезнями или снижением работоспособности.

Нерегулярный менструальный цикл. Если вы заметили этот признак, обратитесь к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.