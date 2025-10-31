Частые болезни и другие признаки, что в вашей жизни слишком много тренировок

Высокий риск травм. Это признак того, что человек тренируется слишком много. Также травмы могут возникнуть из-за неправильной техники выполнения упражнений или резкого увеличения интенсивности.

Частые болезни. Перенапряжение и чрезмерные тренировки без достаточного времени на восстановление могут ослабить иммунитет и ухудшить иммунный ответ. Перетренированные спортсмены больше подвержены риску развития простуд, респираторных инфекций и других заболеваний.

Трудности со сном. Сон необходим для восстановления после физических нагрузок, а регулярные занятия спортом улучшают качество сна. Но чрезмерные нагрузки могут нарушить сон из-за повышенного уровня кортизола , гормона стресса. Исследования показывают, что у перетренировавшихся спортсменок по утрам выше уровень кортизола и менее качественный сон.

Проблемы с прогрессированием. Если вы не замечаете улучшения выносливости, силы или других показателей, это может означать, что вы переусердствовали.