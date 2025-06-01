Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 июня 2025, 16:30
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Частые запоры и другие признаки нехватки клетчатки

Обращайте на них внимание
Дефицит клетчатки в рационе может повысить риск возникновения диабета, рака толстой кишки, ожирения, болезней сердца, синдрома раздражённого кишечника. Вот какие факторы указывают на то, что вам стоит получать больше этого вещества.
Частые запоры и другие признаки нехватки клетчатки
© The Pacer Walking Blog

Частые запоры. Нерастворимая клетчатка увеличивает объём стула и защищает от запоров. Хорошие её источники - это цельное зерно, пшеничные отруби, овощи. Когда увеличиваете количество потребляемой клетчатки, обязательно пейте достаточное количество воды.

Много обработанных продуктов в рационе. Лучше в качестве перекуса ешьте фрукты или овощи. Они содержат много клетчатки в кожуре.

Частые запоры и другие признаки нехватки клетчатки
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Повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Продукты с большим количеством клетчатки медленнее перевариваются и усваиваются. Поэтому они замедляют повышение уровня сахара в крови, которое происходит после приёма высокоуглеводной пищи. Растворимая клетчатка в орехе, горохе, некоторых овощах и фруктах также снижает уровень "плохого" холестерина.

Вздутие живота после употребления продуктов с большим количеством клетчатки. Чтобы такого не происходило, лучше добавлять только 5 г клетчатки в день, пока вы не достигнете цели по употреблению этого вещества.

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