Частые запоры и другие признаки нехватки клетчатки

Частые запоры и другие признаки нехватки клетчаткиОбращайте на них внимание
Частые запоры. Нерастворимая клетчатка увеличивает объём стула и защищает от запоров. Хорошие её источники - это цельное зерно, пшеничные отруби, овощи. Когда увеличиваете количество потребляемой клетчатки, обязательно пейте достаточное количество воды.
Много обработанных продуктов в рационе. Лучше в качестве перекуса ешьте фрукты или овощи. Они содержат много клетчатки в кожуре.
Повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Продукты с большим количеством клетчатки медленнее перевариваются и усваиваются. Поэтому они замедляют повышение уровня сахара в крови, которое происходит после приёма высокоуглеводной пищи. Растворимая клетчатка в орехе, горохе, некоторых овощах и фруктах также снижает уровень "плохого" холестерина.
Вздутие живота после употребления продуктов с большим количеством клетчатки. Чтобы такого не происходило, лучше добавлять только 5 г клетчатки в день, пока вы не достигнете цели по употреблению этого вещества.
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