Частые запоры и другие признаки нехватки клетчатки

Повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Продукты с большим количеством клетчатки медленнее перевариваются и усваиваются. Поэтому они замедляют повышение уровня сахара в крови, которое происходит после приёма высокоуглеводной пищи. Растворимая клетчатка в орехе, горохе, некоторых овощах и фруктах также снижает уровень "плохого" холестерина.

Вздутие живота после употребления продуктов с большим количеством клетчатки. Чтобы такого не происходило, лучше добавлять только 5 г клетчатки в день, пока вы не достигнете цели по употреблению этого вещества.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.