Чечевица и другие бобовые, в которых белка больше, чем в яйцах

Соевые бобы (эдамаме). В 1/2 стакана приготовленных таких бобов содержится 16,5 г белка. Также в них есть все девять незаменимых аминокислот и много изофлавонов - веществ, поддерживающих здоровье сердца и уменьшающих воспаление.

Чечевица. На 1/2 стакана приготовленной чечевицы приходится 9 г белка, 7,5 г клетчатки, а также много фолиевой кислоты и железа.

Фасоль. Из 1/2 стакана фасоли в приготовленном виде вы получите 7,5 г белка. Кроме того, в этих бобах содержатся калий, клетчатка, фолиевая кислота.