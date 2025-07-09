Чечевица и другие богатые клетчаткой продукты для стойкой потери веса

Чечевица. На чашку этого продукта приходится 15,6 г клетчатки. Ещё в чечевице много белка: 17,9 г на чашку. Вместе клетчатка и белок замедляют пищеварение и способствуют выработке гормонов сытости.

Авокадо. В 201 г (одно авокадо) содержится 13,5 г клетчатки. Также этот фрукт содержит мало углеводов, много полезных жиров, предотвращает набор веса с течением времени, снижает уровень вредного холестерина.

Семена льна. Одна столовая ложка этих семян содержит 5,62 г клетчатки. Богато это семя также несколькими витаминами и минералами, в том числе магнием, медью, селеном.

Малина. Из одной чашки этих ягод вы получите 8 г клетчатки. Помимо этого, в малине много антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений.

Брюссельская капуста. На чашку такой капусты приходится 4 г клетчатки. Согласно результатам исследования 2018 года, люди, которые ели больше овощей, были меньше склонны к набору веса и развитию ожирения по сравнению с теми, кто потреблял этих продуктов мало.