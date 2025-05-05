Чечевица и другие растительные продукты, в которых белка больше, чем в яйцах

Сейтан. На порцию в 57 г приходится 17 белка. Этот сытный белок изготавливается путём замешивания теста из пшеничной муки и смывания крахмала.

Темпе. Этот продукт делается из натурально ферментированных соевых бобов. Как и тофу, это полноценный растительный белок со всеми незаменимыми аминокислотами. В порции темпе размером с полчашки содержится 17 г белка.

Чечевица. По данным Министерства сельского хозяйства США, в одной чашке приготовленной чечевицы - 18 г белка. Также в этом продукте много клетчатки и у него низкий гликемический индекс.

Конопляные сердца. Три столовые ложки таких очищенных семян конопли (Cannabis sativa L.) содержат 9 г белка.