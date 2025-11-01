Чечевица и не только: эти продукты с клетчаткой помогут при запорах

Кудрявая капуста. В одной чашке приготовленной кудрявой капусты содержится 5,1 г нерастворимой клетчатки. Также в ней много витамина С и К, антиоксидантов.

Чечевица. Она содержит фолиевую кислоту, железо и нерастворимую клетчатку. На 1/2 стакана приходится 3,8 г клетчатки.

Миндаль. Около 23 орехов дадут вам 3,5 г клетчатки. Кроме того, это хороший источник белка, витамина Е, марганца.

Груши. В одной средней груше - 3,2 г нерастворимой клетчатки. Этот фрукт низкокалориен, содержит медь и калий.