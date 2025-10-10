Чечевичный и другие полезные супы, которые насыщают

Чечевичный суп. Чечевица медленно переваривается и помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Суп из чёрной фасоли. В фасоли много белка и клетчатки, есть железо и магий. Можете добавить в этот суп также тмин, чеснок и чили.

Куриный (или нутовый) суп. Курица сочетает в себе белок и богатые клетчаткой овощи, а бульон насыщает организм влагой.

Томатный суп с белой фасолью. Помидоры содержат много ликопина, поддерживающего здоровье сердца, а белая фасоль даёт белок и клетчатку.