Чечевичный и другие полезные супы, которые насыщают

Чечевичный и другие полезные супы, которые насыщаютПодумайте о включении их в свой рацион
Чечевичный суп. Чечевица медленно переваривается и помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови.
Суп из чёрной фасоли. В фасоли много белка и клетчатки, есть железо и магий. Можете добавить в этот суп также тмин, чеснок и чили.
Куриный (или нутовый) суп. Курица сочетает в себе белок и богатые клетчаткой овощи, а бульон насыщает организм влагой.
Томатный суп с белой фасолью. Помидоры содержат много ликопина, поддерживающего здоровье сердца, а белая фасоль даёт белок и клетчатку.
Овощной суп с киноа. В сочетании с овощами киноа обогащает организм белком, клетчаткой, антиоксидантами, большим количеством витаминов и минералов.
Мисо-суп с тофу. В ферментированной мисо-пасте содержатся полезные для кишечника пробиотики, а кубики тофу дают белок.
Суп из перловки и грибов. Ячмень богат растворимой клетчаткой и замедляет пищеварение, помогает поддерживать уровень сахара в крови.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.