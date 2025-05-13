Чеддер и другие лучшие сыры при высоком уровне холестерина

Сыр чеддер. Хитрость в том, чтобы помнить о размере порций. Так в 28 г этого сыра содержится 5 г насыщенных жиров, а в обезжиренной версии - 1 г. При этом натрия в обезжиренном чеддере больше, чем в обычном сорте: 250 против 180 мг.

Творог 2% жирности. Полстакана такого творога дадут вам 12 г белка. Сочетайте его с другими продуктами, богатыми питательными веществами: фруктами, овощами.

Сыр фета с пониженным содержанием жира. Около двух кубиков по 28 г жирного сыра фета обеспечат организм 6 г жира и 4 г насыщенного жира, а также около 320 мг натрия, а обезжиренная версия - 5 г жира и 3 г насыщенного жира.