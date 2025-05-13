Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 мая 2025, 14:15
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Чеддер и другие лучшие сыры при высоком уровне холестерина

Добавьте их в свой рацион питания
Тоби Амидор, магистр наук, диетолог, отмечает: если у вас повышенный уровень холестерина, то вы можете наслаждаться всеми видами сыром. Однако некоторые из них будут всё же полезнее.
Чеддер и другие лучшие сыры при высоком уровне холестерина
© Homesteaders of America

Сыр чеддер. Хитрость в том, чтобы помнить о размере порций. Так в 28 г этого сыра содержится 5 г насыщенных жиров, а в обезжиренной версии - 1 г. При этом натрия в обезжиренном чеддере больше, чем в обычном сорте: 250 против 180 мг.

Творог 2% жирности. Полстакана такого творога дадут вам 12 г белка. Сочетайте его с другими продуктами, богатыми питательными веществами: фруктами, овощами.

Сыр фета с пониженным содержанием жира. Около двух кубиков по 28 г жирного сыра фета обеспечат организм 6 г жира и 4 г насыщенного жира, а также около 320 мг натрия, а обезжиренная версия - 5 г жира и 3 г насыщенного жира.

Чеддер и другие лучшие сыры при высоком уровне холестерина
© Photographer: Jen Causey; Food Stylist: Julian Hensarling; Prop Stylist: Josh Hoggle. EatingWell design

Частично обезжиренный сыр моцарелла. В этом сыре - всего 3 г насыщенных жиров на 28 г. Также в частично обезжиренной версии меньше натрия, чем во многих других видах сыра: около 190 мг на 28 г.

Тёртый сыр пармезан. Одна столовая ложка этого сыра содержит всего 2 г общего жира и 1 г насыщенного.

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