Чем болезнь с тромбами отличается от повышенной свёртываемости крови

В частности врач говорил о гиперкоагуляции, или склонности к тромбозу. Такое состояние отмечается повышенной активностью свёртывающей системы крови. Иногда оно может закончиться тромбозом, например, при травмах или операциях.

Новицкий отметил, что тромбоз и гиперкоагуляцию, нужно чётко разграничивать. Тромбоз — это образование кровяного сгустка, который препятствует нормальному току крови. Да, этому состоянию может предшествовать гиперкоагуляция. Но необязательно гиперкоагуляция разовьётся в тромбоз.

Тем не менее, при подозрениях всегда лучше обратиться к врачу.

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