Фитнес и здоровье
13:52, 14 декабря 2022
1 мин.

Чем депрессия у темнокожих женщин отличается от депрессии у остальных

Некоторые симптомы у них встречаются чаще

Научное исследование, проведённое экспертами из Колледжа медсестёр Рори Мейерса при Нью-Йоркском университете и Школы медсестёр Колумбийского университета, показало, что темнокожие женщины чаще жалуются на не типичные для депрессии симптомы. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nursing Research.

Чем депрессия у темнокожих женщин отличается от депрессии у остальных

Фото: Johns Hopkins Medicine

Согласно новому исследованию американских учёных, темнокожие женщины с депрессией чаще сообщают о не совсем типичных для этой болезни симптомах. Это нарушения сна, раздражительность, самокритика.

Депрессия при этом диагностируется исходя из симптомов, которые называют пациенты. Среди общих признаков депрессии выделяют плохое настроение, безразличие к деятельности, которой обычно занимается человек, изменения сна или аппетита, ощущение собственной бесполезности, безнадёжности.

Чем депрессия у темнокожих женщин отличается от депрессии у остальных

Однако также симптомы депрессии могут варьироваться. Зависит это всё от конкретного человека. Вообще существует более 1,5 тысяч возможных комбинаций симптомов депрессивного расстройства.

В ходе недавнего исследования эксперты проанализировали информацию о 227 чернокожих женщинах. Те из них, у кого депрессия была выражена ярче, чаще сообщали о некоторых соматических (бессонница, утомляемость, снижение полового влечения) симптомах и о симптомах, связанных с самокритикой (самообвинение, ненависть по отношению к себе), чем о стереотипных признаках. Также они жаловались на неспособность испытывать удовольствие от каких-либо видов деятельности и на раздражительность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров