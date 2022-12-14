Чем депрессия у темнокожих женщин отличается от депрессии у остальных

Однако также симптомы депрессии могут варьироваться. Зависит это всё от конкретного человека. Вообще существует более 1,5 тысяч возможных комбинаций симптомов депрессивного расстройства.

В ходе недавнего исследования эксперты проанализировали информацию о 227 чернокожих женщинах. Те из них, у кого депрессия была выражена ярче, чаще сообщали о некоторых соматических (бессонница, утомляемость, снижение полового влечения) симптомах и о симптомах, связанных с самокритикой (самообвинение, ненависть по отношению к себе), чем о стереотипных признаках. Также они жаловались на неспособность испытывать удовольствие от каких-либо видов деятельности и на раздражительность.

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