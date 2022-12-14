Чем депрессия у темнокожих женщин отличается от депрессии у остальных

Чем депрессия у темнокожих женщин отличается от депрессии у остальныхНекоторые симптомы у них встречаются чаще
Научное исследование, проведённое экспертами из Колледжа медсестёр Рори Мейерса при Нью-Йоркском университете и Школы медсестёр Колумбийского университета, показало, что темнокожие женщины чаще жалуются на не типичные для депрессии симптомы. Об этом говорится в статье, опубликованной в Nursing Research.
Фото: Johns Hopkins Medicine
Согласно новому исследованию американских учёных, темнокожие женщины с депрессией чаще сообщают о не совсем типичных для этой болезни симптомах. Это нарушения сна, раздражительность, самокритика.
Депрессия при этом диагностируется исходя из симптомов, которые называют пациенты. Среди общих признаков депрессии выделяют плохое настроение, безразличие к деятельности, которой обычно занимается человек, изменения сна или аппетита, ощущение собственной бесполезности, безнадёжности.
Однако также симптомы депрессии могут варьироваться. Зависит это всё от конкретного человека. Вообще существует более 1,5 тысяч возможных комбинаций симптомов депрессивного расстройства.
В ходе недавнего исследования эксперты проанализировали информацию о 227 чернокожих женщинах. Те из них, у кого депрессия была выражена ярче, чаще сообщали о некоторых соматических (бессонница, утомляемость, снижение полового влечения) симптомах и о симптомах, связанных с самокритикой (самообвинение, ненависть по отношению к себе), чем о стереотипных признаках. Также они жаловались на неспособность испытывать удовольствие от каких-либо видов деятельности и на раздражительность.
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