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Чем эвкалипт полезен для здоровья организма

И почему это растение стоит вырастить дома
Существует множество видов эвкалипта. Вообще это растение благотворно влияет на здоровье: помогает очищать воздух, убивает вредные бактерии, поэтому астматики будут чувствовать себя лучше в квартире с эвкалиптом. О других полезных свойствах - в статье издания iDnes.
Чем эвкалипт полезен для здоровья организма

Как отмечает автор, благодаря эвкалипту в вашей квартире будет стоять приятный аромат. При этом нужно помнить, что листья данного растения опасны для маленьких детей и для животных.

Растение также выделяет особое масло. Оно очищает воздух, убивает вирусы, бактерии, споры плесени, а также регулирует влажность и температуру в помещении. По этой причине астматики в комнате с эвкалиптом лучше себя чувствуют. Также данное растение препятствует распространению респираторных инфекций, смягчает кашель, устраняет насморк и воспаления слизистой носа.

Чем эвкалипт полезен для здоровья организма

Из листьев эвкалипта готовят напиток, который применяют для полосканий, ингаляций, ванн. Можно его и пить - для поддержания здоровья дыхательной системы, предотвращения кашля. Полученную жидкость также наносят на раны для ускорения их заживления или используют для облегчения боли в суставах, спине.

Эвкалиптовое масло оказывает успокаивающее воздействие на человека и помогает бороться со стрессом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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