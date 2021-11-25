Чем эвкалипт полезен для здоровья организма

Чем эвкалипт полезен для здоровья организмаИ почему это растение стоит вырастить дома
Как отмечает автор, благодаря эвкалипту в вашей квартире будет стоять приятный аромат. При этом нужно помнить, что листья данного растения опасны для маленьких детей и для животных.
Растение также выделяет особое масло. Оно очищает воздух, убивает вирусы, бактерии, споры плесени, а также регулирует влажность и температуру в помещении. По этой причине астматики в комнате с эвкалиптом лучше себя чувствуют. Также данное растение препятствует распространению респираторных инфекций, смягчает кашель, устраняет насморк и воспаления слизистой носа.
Из листьев эвкалипта готовят напиток, который применяют для полосканий, ингаляций, ванн. Можно его и пить - для поддержания здоровья дыхательной системы, предотвращения кашля. Полученную жидкость также наносят на раны для ускорения их заживления или используют для облегчения боли в суставах, спине.
Эвкалиптовое масло оказывает успокаивающее воздействие на человека и помогает бороться со стрессом.
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