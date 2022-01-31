Фитнес и здоровье
Вчера в 22:21
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Чем фастфуд с растительным мясом вместо обычного опасен для здоровья

Объясняет доктор Стюарт Фарримонд
Сейчас приобретает популярность веганский фастфуд. Он включает в себя блюда, в которых используется растительное мясо вместо обычного. Но на самом деле такая еда может навредить здоровью. Подробнее об этом - в статье.
Чем фастфуд с растительным мясом вместо обычного опасен для здоровья

Употребление бургеров с растительным мясом вместо обычного действительно может помочь сохранить некоторые виды животных, а также уменьшить негативные последствия изменения климата. Кроме того, научные исследования подтверждают, что за последние годы число людей, отказывающихся от мясной пищи, растёт во многих странах, в том числе США и Великобритании.

Появился также особый вид продуктов - веганский фастфуд. Даже некоторые производители на коробках с продуктами отмечают, что они «на растительной основе».

Чем фастфуд с растительным мясом вместо обычного опасен для здоровья

На самом деле в плане поддержания здоровья отказ от чрезмерного употребления мяса действительно имеет смысл. Это подтверждают учёные: если есть много мяса и молочных продуктов, то это может спровоцировать развитие ожирения, рака кишечника, диабета второго типа, деменции, сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время Комиссия EAT-Lancet отмечает, что на самом деле наиболее здоровая для человека диета не только основана на растительной пище, но и содержит немного рыбы, мяса, молочных продуктов. Связано это с эволюционными особенностями человека и с тем, что к подобной пище приспособлена человеческая пищеварительная система. Веганские же бургеры не относятся к такому виду продуктов. Они содержат эмульгаторы, масла, лабораторный крахмал, рафинированный гороховый белок, много соли. Кроме того, «мясо» для вегетарианцев в принципе относится к продуктам, которые так же опасны для здоровья, как и жареные блюда, красное мясо.

Также после веганских бургеров человек может чувствовать, что недостаточно наелся. Это может привести к перееданию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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