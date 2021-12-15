Чем могут быть опасны заменители сахара

Переход с рафинированного сахара на его заменители может стать отличным вариантом для людей с диабетом и тех, кто стремится похудеть. В то же время необходимо знать, чем могут быть опасны такие продукты.

Сахарные спирты. Это такие углеводы, которые имеют свойства как спирта (но не того, что содержится в алкоголе), так и сахара. Считаются низкокалорийными. В то же время есть вероятность, что вы купите не натуральный продукт. Злоупотреблять ими тоже опасно, так как они действуют как слабительное и в большом количестве способствуют возникновению метеоризма, вздутия живота.

Кокосовый сахар. С точки зрения калорийности этот сахар идентичен обычному. Поэтому нужно помнить о вероятности набрать лишние килограммы.