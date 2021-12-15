Чем могут быть опасны заменители сахара

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Чем могут быть опасны заменители сахараПо мнению издания Al Jazeera
Отказ от рафинированного сахара может принести пользу организму. Вместе с тем, если собираетесь вместо него использовать другие подсластители, важно понимать, какой вред они способны нанести организму. Подробнее - в статье Al Jazeera.
Переход с рафинированного сахара на его заменители может стать отличным вариантом для людей с диабетом и тех, кто стремится похудеть. В то же время необходимо знать, чем могут быть опасны такие продукты.
- Сахарные спирты. Это такие углеводы, которые имеют свойства как спирта (но не того, что содержится в алкоголе), так и сахара. Считаются низкокалорийными. В то же время есть вероятность, что вы купите не натуральный продукт. Злоупотреблять ими тоже опасно, так как они действуют как слабительное и в большом количестве способствуют возникновению метеоризма, вздутия живота.
- Кокосовый сахар. С точки зрения калорийности этот сахар идентичен обычному. Поэтому нужно помнить о вероятности набрать лишние килограммы.
- Аллюлоза (психоза). Этот заменитель, как пишет автор, в целом оказывает положительное влияние на весь организм, позволяет предотвратить ожирение и увеличить продолжительность жизни.
- Экстракт плодов монаха. Европейское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запретило его применение. Связано это с тем, что возможность негативного воздействия на здоровье человека данного фрукта всё ещё не исследована.
- Стевия. Подсластители на основе стевии нельзя назвать безопасными для организма. Объясняется это их влиянием на работу репродуктивной, сердечно-сосудистой системы, почек. Могут вызвать такие продукты и аллергию.
- Искусственные подсластители. Такие подсластители противопоказаны беременным и кормящим женщинам. Кроме того, научные исследования показывают, что эти продукты, наоборот, способствуют употреблению пищи в больших количествах и что вероятность заработать диабет у людей с весом в пределах нормы, употребляющих много подсластителей, выше, чем у пациентов с лишним весом.
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Источник: ИноСМИ