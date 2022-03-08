Чем опасен для сердца «запойный» просмотр сериалов

По словам профессора и руководителя отдела эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Андреа Лакруа, лучше не смотреть «запоем» сериалы слишком часто. Всё дело в том, что из-за длительного сидения увеличивается вероятность развития болезней сердца. Похожий вывод был сделан в научной статье в журнале European Journal of Preventive Cardiology: при просмотре телевизора повышается риск образования тромбов. Сгустки крови при этом могут образовываться, если человек много сидит.

Бетани Бароне Гиббс, доцент Питтсбургского университета, отмечает, что уже примерно через час нахождения в сидячем положении кровь и жидкость скапливаются в ногах. Из-за этого ухудшается кровообращение, повышается кровяное давление.

Исследование 2019 года, результаты которого опубликованы в издании Circulation, показало, что большое количество времени, проведённого в положении сидя, связано с повышенной вероятностью развития у женщин сердечно-сосудистых заболеваний.