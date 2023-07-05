Чем опасен для здоровья отказ от чистки зубов вечером

Всего в исследовании приняли участие 1675 человек. Их разделили на четыре группы. Одна группа чистила зубы два раза в день (группа MN), другая - только утром (группа M), третья - только вечером (группа N), четвёртая не чистила зубы вообще (группа None).

По итогам эксперимента оказалось, что у некурящих людей из групп М и None при госпитализации из-за болезней сердца прогноз был значительно хуже, чем у остальных. Более высокие показатели выживаемости при сердечно-сосудистых заболеваниях имели группы MN и N.

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