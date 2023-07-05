Чем опасен для здоровья отказ от чистки зубов вечером

Чем опасен для здоровья отказ от чистки зубов вечеромОтвет на этот вопрос дало новое исследование
Если вы чистите зубы только утром или пропускаете вечернюю чистку в напряжённые дни, то у вас выше риск развития определённых заболеваний. Об этом недавно рассказали учёные.
В ходе исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, выяснилось, что пропуск чистки зубов по вечерам может повысить вероятность развития болезней сердца.
Команда учёных наблюдала за людьми в возрасте 20 лет и старше, которые поступили в университетскую больницу Осаки в Японии с апреля 2013 года по март 2016 года. Учитывались также в исследовании пациенты, которые посещали стоматологическое отделение больницы.
Всего в исследовании приняли участие 1675 человек. Их разделили на четыре группы. Одна группа чистила зубы два раза в день (группа MN), другая - только утром (группа M), третья - только вечером (группа N), четвёртая не чистила зубы вообще (группа None).
По итогам эксперимента оказалось, что у некурящих людей из групп М и None при госпитализации из-за болезней сердца прогноз был значительно хуже, чем у остальных. Более высокие показатели выживаемости при сердечно-сосудистых заболеваниях имели группы MN и N.
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