Чем опасен высокий уровень холестерина и какие факторы его повышают

Чем опасен высокий уровень холестерина и какие факторы его повышаютОбъясняет издание Al Jazeera
Прежде всего, нужно сказать, что существует «хороший» и «плохой» холестерин. Вредит организму повышенный уровень именно второго вещества. Вообще определённое количество холестерина нужно человеческому организму для нормального функционирования.
Что может вызвать высокий уровень холестерина? Есть несколько факторов, утверждают специалисты из Британского кардиологического фонда. Среди них - употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, недостаточное количество физической активности, наличие большого количества жира в теле, курение, избыточный вес, диабет. Есть и такие, которые контролю не поддаются: старение, наличие болезней почек или печени, гипотиреоза, семейной гиперхолестеринемии.
Почему повышенный уровень холестерина опасен? Во-первых, потому, что, по словам представителей Британского кардиологического фонда, типичных симптомов этого состояния не существует. Поэтому нужно проверять уровень холестерина при помощи анализов.
Правда, добавляет автор статьи, если повышенный уровень триглицеридов (холестерина) связан с генетическим заболеванием, то это можно обнаружить по внешним признакам. Так, у человека появляются ксантомы, то есть жировые отложения под кожей.
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