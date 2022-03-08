Чем опасен высокий уровень холестерина и какие факторы его повышают

Прежде всего, нужно сказать, что существует «хороший» и «плохой» холестерин. Вредит организму повышенный уровень именно второго вещества. Вообще определённое количество холестерина нужно человеческому организму для нормального функционирования.

Что может вызвать высокий уровень холестерина? Есть несколько факторов, утверждают специалисты из Британского кардиологического фонда. Среди них - употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, недостаточное количество физической активности, наличие большого количества жира в теле, курение, избыточный вес, диабет. Есть и такие, которые контролю не поддаются: старение, наличие болезней почек или печени, гипотиреоза, семейной гиперхолестеринемии.