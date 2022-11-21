Чем опасны для здоровья грязные простыни

Пылевые клещи, в свою очередь, могут спровоцировать развитие аллергии, ринита, астмы, обострения экземы. Именно поэтому в некоторых случаях специалисты рекомендуют стирать постельное бельё чаще, чем обычно: при астме или при какой-либо другой болезни. Вообще если человек болеет, то ему нужно менять простыни каждый день.

Что касается аллергических реакций из-за пылевых клещей, то среди симптомов аллергии могут быть: кожная сыпь, чихание, кашель, насморк, зуд в глазах.

Из-за мёртвых клеток кожи, если они снова попадут на кожу, у человека может развиться фолликулит. Кроме раздражения, существует также вероятность передачи инфекций через грязное постельное бельё.

Специалисты при этом советуют стирать постельное бельё минимум один раз в неделю.

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