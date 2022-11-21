Чем опасны для здоровья грязные простыни

Чем опасны для здоровья грязные простыниИменно поэтому нужно регулярно стирать постельное бельё
Согласно данным Hammond Furniture, треть жителей Великобритании стирают постельное бельё всего раз в год. И это опасно для здоровья, так как матрасам нужно совсем мало времени, чтобы стать источником патогенов. Даже если сверху они покрыты простынёй.
Ряд исследований показывает, что грязное постельное бельё может быть связано с развитием нескольких опасных болезней. Это аппендицит, пневмония, гонорея.
Эксперты по сну из Bed Kingdom отмечают, что во время сна каждую ночь организм выделяет различные жидкости, масла. А ещё в постели остаются мёртвые клетки кожи. Всё это привлекает пылевых клещей.
Пылевые клещи, в свою очередь, могут спровоцировать развитие аллергии, ринита, астмы, обострения экземы. Именно поэтому в некоторых случаях специалисты рекомендуют стирать постельное бельё чаще, чем обычно: при астме или при какой-либо другой болезни. Вообще если человек болеет, то ему нужно менять простыни каждый день.
Что касается аллергических реакций из-за пылевых клещей, то среди симптомов аллергии могут быть: кожная сыпь, чихание, кашель, насморк, зуд в глазах.
Из-за мёртвых клеток кожи, если они снова попадут на кожу, у человека может развиться фолликулит. Кроме раздражения, существует также вероятность передачи инфекций через грязное постельное бельё.
Специалисты при этом советуют стирать постельное бельё минимум один раз в неделю.
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