Чем опасны для здоровья закупоренные артерии

Согласно Британскому фонду сердца, атеросклероз (закупорка артерий) возникает, когда внутри артерий накапливается волокнистый и жировой материал. Из-за этой болезни у человека позже появляются проблемы с сердцем: например, ишемическая болезнь сердца.

По словам специалистов, 80 % сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульт и болезни сердца, можно избежать.

Закупоренными артерии с более высокой вероятностью окажутся у тех, кто ведёт сидячий образ жизни, ест продукты с высокой степенью обработки. Связано это с тем, что в этом случае организм просто не может избавляться от различных токсинов и продуктов естественным путём.