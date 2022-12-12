Чем опасны для здоровья закупоренные артерии

Чем опасны для здоровья закупоренные артерииЭто важно знать
Основная причина смерти людей в США - это болезни сердца. И на развитие этих заболеваний могут повлиять закупоренные артерии, то есть атеросклероз.
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Согласно Британскому фонду сердца, атеросклероз (закупорка артерий) возникает, когда внутри артерий накапливается волокнистый и жировой материал. Из-за этой болезни у человека позже появляются проблемы с сердцем: например, ишемическая болезнь сердца.
По словам специалистов, 80 % сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульт и болезни сердца, можно избежать.
Закупоренными артерии с более высокой вероятностью окажутся у тех, кто ведёт сидячий образ жизни, ест продукты с высокой степенью обработки. Связано это с тем, что в этом случае организм просто не может избавляться от различных токсинов и продуктов естественным путём.
Чтобы очистить артерии естественным путём, специалисты предлагают принимать различные добавки. Это рыбий жир и омега-3 жирные кислоты. Ещё один вариант - это прерывистое голодание, когда человек пьёт некоторое время только воду, зелёный или чёрный чай без сахара, чёрный кофе без сливок или сахара. Важно при этом понимать, что данные способы скорее предотвратят образование бляшек в артериях, а не полностью избавят от закупорки.
Большинство людей даже не ощущают, что у них закупорены артерии. Но лишь до определённого момента. Из признаков закупорки выделяют одышку при занятиях спортом, тяжесть в области груди, боль в челюсти либо онемение/покалывание в руке при выполнении каких-либо действий. Это всё указывает на снижение кровотока.
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