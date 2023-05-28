Чем опасны для здоровья заменители сахара

Как отмечает консультант по питанию Михаела Бебова, заменители сахара - это вовсе не выход, если вы едите много сахара. При потреблении сахарозаменителей мозг получает сигнал, что мы едим что-то сладкое. Но вот психического удовольствия от этого, как от потреблении настоящего сахара, мы не испытываем. Дело в том, что заменители сахара перевариваются в организме по-другому и не оказывают никакого влияния на уровень гормона дофамина в мозгу.

Частично сахарозаменители могут быть полезны людям, страдающим диабетом 2 типа. Благодаря таким подсластителям эти люди могут время от времени наслаждаться сладким чаем или пирогом.