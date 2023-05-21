Фитнес и здоровье
12:19, 21 мая 2023
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Чем пение птиц полезно для психики человека

Объяснил нейробиолог

В двух исследованиях, которые опубликованы в Scientific Reports, отмечается, что видеть или слышать птиц полезно для психического здоровья человека. И вот с чем такой эффект может быть связан.

Согласно результатам научных исследований, взаимодействие человека с природой улучшает состояние его тела и мозга. Причём даже если люди живут в городе, то пение птиц у них всё равно будет ассоциироваться с жизненно важной и нетронутой цивилизацией природной средой. В недавних научных работах отмечается, что даже если слушать записи птичьих песен через наушники, то это может уменьшить проявление негативных эмоций.

Чем пение птиц полезно для психики человека

Jens Meyer

Известно, что при ежедневном контакте с птицами у человека улучшается психическое здоровье. В ходе одного исследования специалисты обнаружили связь между тем, что человек видит или слышит птиц, и улучшением его эмоционального самочувствия. Причём уровень психического благополучия у людей, которые слышали или видели птиц, оставался высоким ещё в течение нескольких часов.

Кроме того, общение с птицами приносит пользу людям, страдающим депрессией.

Ещё одно исследование продемонстрировало, что благодаря прослушиванию коротких (шестиминутных) аудиоклипов с пением птиц снижается уровень депрессии, тревоги, паранойи у здоровых людей.

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