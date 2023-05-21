Чем пение птиц полезно для психики человека

Известно, что при ежедневном контакте с птицами у человека улучшается психическое здоровье. В ходе одного исследования специалисты обнаружили связь между тем, что человек видит или слышит птиц, и улучшением его эмоционального самочувствия. Причём уровень психического благополучия у людей, которые слышали или видели птиц, оставался высоким ещё в течение нескольких часов.

Кроме того, общение с птицами приносит пользу людям, страдающим депрессией.

Ещё одно исследование продемонстрировало, что благодаря прослушиванию коротких (шестиминутных) аудиоклипов с пением птиц снижается уровень депрессии, тревоги, паранойи у здоровых людей.

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