Чем полезен для сердца витамин А

Оказалось, что у мышей с дефицитом витамина А была репрессия генов в сердце, которые связаны с извлечением энергии из жира, извлечением энергии из глюкозы и производством молекулы аденозинтрифосфата. Поэтому при ожирении лучше не допускать дефицита этого витамина.

Результаты исследования опубликованы в American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

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